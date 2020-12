Bitcoin stijgt voor het eerst tot boven 20.000 dollar

LONDEN (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De digitale munteenheid bitcoin is woensdag voor het eerst tot boven de 20.000 dollar gestegen, waarmee dus een nieuw recordniveau werd bereikt. Eind november brak de bitcoin al door de vorige hoogste stand die in december 2017 werd neergezet.

De waarde van 's werelds bekendste cryptomunt klom woensdag met bijna 4 procent tot 20.154 dollar. Daarmee is de bitcoin dit jaar al meer dan 170 procent duurder geworden. De bitcoin en andere digitale valuta winnen aan populariteit doordat grote bedrijven als PayPal er meer interesse in tonen. Dat voedt de hoop dat de cryptovaluta voor het grote publiek interessanter worden.

Daarnaast is er door steunmaatregelen vanuit overheden en centrale banken zoveel geld voorhanden, dat er ook steeds meer geld in risicovollere investeringen wordt gestoken. Tenslotte is er een groep mensen die verwacht dat de bitcoin en andere digitale munten, net als goud, een goede investering zijn omdat die niet vatbaar zijn voor zaken als inflatie.

Een kenner van digitale munten zegt dat de ogen nu zijn gericht op de grens van 30.000 dollar. Na de piek in 2017 viel de bitcoin overigens ver weg. Halverwege 2018 was de cryptomunt nog zo'n 4000 dollar waard.