'Kleine plussen bij opening beurshandel New York'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken woensdag met kleine winsten te gaan beginnen, waarmee zou worden voortgeborduurd op de mooie plussen van een dag eerder. De stemming op Wall Street wordt vooral gesteund door de hoop op een snelle deal over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie. Verder komt de Federal Reserve later op de dag met een rentebesluit en worden tegenvallende cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen verwerkt.

De leidende Dow-Jonesindex brak dinsdag opnieuw door de 30.000 puntengrens en de technologiebeurs Nasdaq tikte een nieuw recordniveau aan. Leiders van de Democraten en Republikeinen in het Congres zeggen dat vooruitgang wordt geboekt in de politieke onderhandelingen rond een nieuw coronasteunpakket voor de economie van de Verenigde Staten van naar verluidt 748 miljard dollar.

De Fed beslist woensdag voor de laatste keer dit jaar over de rentestanden in de VS. De beleidsmakers van de Amerikaanse koepel van centrale banken laten de rente naar verwachting ongemoeid, maar gaan mogelijk wel het opkoopprogramma vergroten om zo de economie verder te steunen. De Fed dringt er al enkele maanden bij de politiek op aan om met meer coronasteun voor bedrijven en burgers te komen. Fed-voorzitter Jerome Powell geeft een toelichting op het rentebesluit.

Winkelverkopen

De Amerikaanse winkelverkopen gingen in november met 1,1 procent omlaag op maandbasis, wat een sterkere daling is dan verwacht. Daarnaast werd het cijfer voor oktober neerwaarts herzien tot een krimp van 0,1 procent. Kort na opening komt marktonderzoeker Markit met informatie over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie en dienstensector.

Cannabiskwekers staan in de belangstelling na het nieuws dat de wietproducenten Aphria en Tilray gaan fuseren tot een bedrijf met een waarde van 3,8 miljard dollar. Beide aandelen staan voorbeurs stevig in het groen. Andere cannabiskwekers als Sundial Growers en Aurora Cannabis lijken mee te liften met het positieve sentiment in de sector.

Twitter

Verder lijkt Twitter te gaan profiteren van een adviesverhoging door JPMorgan Chase. De bank verwacht dat de advertentie-inkomsten van het socialmediabedrijf zullen gaan stijgen, na de daling eerder dit jaar door de crisis.

De Dow sloot dinsdag 1,1 procent hoger op 30.199,31 punten. De brede S&P 500 won 1,3 procent tot 3694,62 punten en de Nasdaq kreeg er 1,3 procent bij tot 12.595,06 punten.