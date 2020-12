Winkelverkopen VS aanzienlijk lager in november

WASHINGTON (AFN) - De winkelverkopen in de Verenigde Staten zijn in november, ondanks het koopjesfestijn Black Friday, met 1,1 procent gedaald vergeleken met oktober. Dat maakte de Amerikaanse overheid bekend.

Economen hadden in doorsnee al op een daling van de detailhandelsverkopen gerekend, maar dan met 0,3 procent. In oktober namen de verkopen van winkeliers in de VS met 0,1 procent af, volgens een herzien cijfer. Eerder was daar een toename met 0,3 procent gemeld. De Amerikaanse consumentenbestedingen vormen het grootste deel van de economie van het land.