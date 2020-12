Bouwproductie eurozone krabbelt op

LUXEMBURG (AFN) - De bouwproductie in de eurozone is in oktober toegenomen ten opzichte van september toen nog krimp was te zien. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat nam de productie met 0,5 procent toe. In september daalde die met 2,7 procent.

De groei is te danken aan een gestegen bouw van woningen en gebouwen. Bij infrastructuur daalde de productie. In de gehele Europese Unie nam de bouwproductie in oktober met 0,9 procent toe. Hier werd een maand eerder een afname van 2,5 procent opgetekend.

Op jaarbasis lag de bouwproductie in het eurogebied 1,4 procent lager en in de EU was dat een min van 1,2 procent.