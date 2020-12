Economische bedrijvigheid eurozone trekt aan

Goed voor Randstad.



Nederland is na Finland,Zweden en

Denemarken het beste in staat om goed

uit de coronacrisis te komen.Dat staat

in een rapport van het World Economic

Forum (WEF) dat 37 landen onderzocht.



Nederland heeft een geavanceerde

digitale economie,die in de lucht

gehouden kan worden terwijl mensen

vanuit huis werken.Ook heeft ons land

volgens de onderzoekers vaardigheden

voor de toekomstige arbeidsmarkt.



De onderzoekers concluderen dat

Nederland daardoor een lockdown goed

aan zou kunnen en verwachten dan ook

dat de economische opleving groot is.