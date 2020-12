Economische bedrijvigheid eurozone trekt aan

LONDEN (AFN/RTR) - De economische bedrijvigheid in de eurozone laat deze maand verbetering zien, al is nog steeds sprake van lichte krimp vanwege de coronacrisis. Dat komt naar voren uit voorlopige cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit. Het vertrouwen van ondernemers in de toekomst is flink gestegen door het nieuws over de coronavaccins, zei Markit verder.

De samengestelde inkoopmanagersindex van industrie en diensten, die de economische activiteit in het eurogebied weerspiegelt, steeg in december naar een stand van 49,8 van 45,3 in november. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp.

Met name voor de dienstensector in de eurozone, met bijvoorbeeld horeca, detailhandel en toerisme, gingen de zaken beter deze maand, na de scherpe neergang in november door de harde lockdown in verschillende Europese landen tegen de tweede coronagolf. Dat is onder meer te danken aan de gedeeltelijke versoepeling van de maatregelen in Frankrijk, hoewel bars en restaurants in het land nog gesloten blijven. In de industrie van de eurolanden is deze maand sprake van een sterkere groei.

Onzekere vooruitzichten

De vooruitzichten zijn evenwel onzeker, nu in Duitsland en ook Nederland nieuwe harde lockdowns ingaan vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen. Dit kan het economisch herstel van de crisis weer ondermijnen.

"Bedrijven worden steeds optimistischer over komend jaar, nu de uitrol van vaccins naar verwachting zal helpen bij een normaler handelsklimaat in de loop van 2021. Vaccins zorgen dus voor licht aan het einde van de tunnel, maar voor de korte termijn blijven er uitdagingen voor veel consumentgerichte bedrijven", zegt Markit-hoofdecononoom Chris Williamson.

Lockdowns

ING-econoom Bert Colijn spreekt van verrassend sterke cijfers, maar wijst er wel op dat de gegevens geen rekening houden met de nieuwe lockdowns in Duitsland en Nederland. De economie van het eurogebied zal in het vierde kwartaal waarschijnlijk krimpen als gevolg van de tweede coronagolf.

Markit kwam ook met informatie over het Verenigd Koninkrijk. Daar is nu lichte groei van de economische bedrijvigheid, na een krimp in november. In de Britse industrie werden voorraden aangelegd in verband met de brexit. Dat droeg bij aan de groei, zegt Markit.