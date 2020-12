Economische bedrijvigheid Frankrijk toont verbetering

LONDEN (AFN/RTR) - De economische bedrijvigheid in Frankrijk trekt in december flink aan, geholpen door de gedeeltelijke versoepeling van de strikte lockdownmaatregelen in het land. Dat meldde de Britse marktonderzoeker Markit op basis van voorlopige cijfers. Vooral voor de Franse dienstensector, met bijvoorbeeld detailhandel, horeca en toerisme, was verbetering te zien.

De samengestelde inkoopmanagersindex van industrie en diensten, die de economische activiteit weerspiegelt, steeg naar een stand van 49,6. Daarmee is nog wel sprake van lichte krimp van de bedrijvigheid, maar veel minder sterk dan in november. Toen kwam de index uit op 40,6. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp.

De index voor de Franse dienstensector steeg naar 49,2 van 38,8 een maand eerder. Die voor de industrie ging naar 51,1 van 49,6 in november. Frankrijk heeft de beperkende maatregelen tegen het coronavirus iets versoepeld, nadat eind oktober een nieuwe harde lockdown inging vanwege de tweede coronagolf. Wel blijven bars en restaurants nog gesloten.