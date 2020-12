Galapagos onderuit in AEX na tegenvaller in VS

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Galapagos ging woensdag hard onderuit op het Damrak, na tegenvallend nieuws over een geneesmiddel van het biotechnologiebedrijf in de Verenigde Staten. De Europese beurzen openden met kleine winsten. Het optimisme over een mogelijke brexitdeal en de hoop op een spoedig akkoord over extra coronasteun in de Verenigde Staten gaven beleggers moed. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat na de slotbel op de Europese markten bekend wordt gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent in de plus op 622,07 punten. De MidKap klom 2 procent tot 918,48 punten dankzij een koerssprong van Altice. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent.

Galapagos kelderde dik 14 procent in de AEX na een vertraagde opening. Het biotechnologiebedrijf en partner Gilead Sciences erkennen dat ze in de Verenigde Staten voorlopig geen goedkeuring voor het middel filgotinib en streven daar op korte termijn ook niet meer naar. De twee bedrijven hebben daardoor hun afspraken over het middel herzien. Galapagos wordt nu in Europa volledig verantwoordelijk voor filgotinib bij reumatoïde artritis en alle toekomstige indicaties. Gilead zal 160 miljoen euro betalen aan Galapagos om de commerciële activiteiten in Europa te versnellen.

In de MidKap steeg Altice Europe 23 procent tot 5,33 euro. Oprichter Patrick Drahi heeft zijn bod op het kabel- en telecomconcern verhoogd. Drahi's investeringsvehikel Next Private biedt nu 5,35 euro per aandeel, waar dat eerder nog 4,11 euro per aandeel was. Een flink aantal opstandige aandeelhouders hebben zich achter het verhoogde bod geschaard, waarmee aangespannen zaken bij de Ondernemingskamer van de baan zijn.