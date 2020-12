Maker waterstofvliegtuigen haalt miljoenen op bij Gates en Shell

Haha altijd mooi. Ik geloof best in waterstof maar voor de luchtvaart???

"Waterstof heeft veel hogere energiedichtheid dan fossiel" - per kilo ja, vertel ook even dat waterstof dan tenminste vloeibaar moet zijn (op -250 graden) of je moet het onder 800 bar druk houden. Stel dat je het vloeibaar hebt, dan nog gaat er in een liter geen kilo (zoals bij water) of 700 gram brandstof (zoals bij benzine), nee een liter vloeibare of hogedruk waterstof weegt minder dan 100 gram. Voor een kilootje waterstof dus 10 liter tank. Voor een 20 kg waterstof dus al gauw een 200 liter tank nodig. Maar die moeten we dan wel op -250 celcius of onder 800 bar houden. En dat gaat nogal lastig zonder enorm zware metalen tanks. Een 200 liter tank op 800 bar ik ga het niet eens voorrekenen hoeveel dat weegt. Maar ik kan u zeggen: het gaat nogal lastig de lucht in.

Prachtig ook dit soort startups die hun slaatje proberen te slaan uit de totaal gek geworden markt. Ga eerst eens proberen een waterstof auto rendabel te maken voordat je al dat gewicht ook nog mee de lucht in probeert te nemen. Zelfs CNG (200 bar) komt maar heel erg lastig " van de grond" (in autos, welteverstaan).

Deze "investeringen" van Shell en andere multi's zijn pure peanuts en komen rechtstreeks uit hun groene marketingbudget. Want je het klinkt wel leuk 'dat je er mee bezig bent'.