Maker waterstofvliegtuigen haalt miljoenen op bij Gates en Shell

HOLLISTER (AFN/RTR) - De ontwikkelaar van waterstofvliegtuigen ZeroAvia heeft bij een nieuwe investeringsronde 21,4 miljoen dollar opgehaald. Onder andere olie- en gasconcern Shell verschafte nieuw kapitaal waarmee het bedrijf zijn uitstootvrije vliegtuigen verder kan ontwikkelen. De grootste bijdrage aan de investeringsronde leverde Bill Gates' fonds Breakthrough Energy Ventures.

ZeroAvia ontwikkelt relatief kleine vliegtuigen die op waterstof vliegen, die vooralsnog vooral voor kortere lokale vluchten bedoeld zijn. De Amerikaanse start-up heeft tot nu toe tien testvluchten met zijn toestel voor zes zitplaatsen voltooid.

Waterstof wordt gezien als potentiële schone vervanger voor fossiele brandstof in de luchtvaart, mits de elektriciteit die wordt gebruikt voor de productie daarvan afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Vooralsnog is de productie van waterstof, dat ontstaat door elektrolyse van water, erg duur. "Dit is een kapitaalintensieve industrie, dus het is erg belangrijk om investeerders te hebben", zegt topman Val Miftakhov van ZeroAvia.

Vluchten

De eerste commercieel inzetbare vliegtuigen zullen vooral voor vrachtvluchten worden gebruikt, daarna volgen passagiersvluchten. Het bedrijf mikt erop om over drie jaar vluchten van circa 800 kilometer uit te voeren met toestellen met tien tot twintig zitplaatsen. In 2030 moeten er vluchten met 200 passagiers mogelijk zijn over afstanden tot bijna 5000 kilometer.

Naast Shell, dat via zijn investeringsfonds Shell Ventures investeerde, stak ook webwinkelconcern Amazon geld in ZeroAvia. Samen met eerdere financieringsrondes heeft het luchtvaartbedrijf nu in totaal 34,4 miljoen dollar opgehaald bij investeerders.