'Britse banken kunnen grote schok aan'

LONDEN (AFN) - Britse banken kunnen een stevige economische schok goed opvangen. Dat constateert de Bank of England (BoE), die een zogeheten stresstest onder de financiële instellingen uitvoerde.

Zelfs bij een wanordelijke brexit in combinatie met een wereldwijde handelsoorlog kunnen de banken leningen blijven verstrekken aan consumenten en bedrijven. Het was het derde jaar op rij dat alle zeven banken die onder de loep werden genomen, waaronder Barclays, Royal Bank of Scotland, HSBC en Lloyds Banking Group, de test doorstonden.

"De test toont aan dat het Britse banksysteem bestand zou zijn tegen diepe gelijktijdige recessies in het Verenigd Koninkrijk en de mondiale economieën, die over het algemeen ernstiger zijn dan de wereldwijde financiële crisis," schreef de centrale bank in een samenvatting van de resultaten. Wel wordt een een bepaalde buffer, die snel gebruikt kan worden als de situatie verslechterd, wat opgevoerd.