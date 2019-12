Bedrijvigheid Amerikaanse industrie iets omlaag

Gepubliceerd op | Views: 278

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie is in december wat gedaald Dat meldde het Britse onderzoeksbureau Markit op basis van voorlopige cijfers.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in de Verenigde Staten ging naar 52,6. Economen hadden gemiddeld op een stand van 52,6 gerekend, gelijk aan de stand van november. Bij een stand boven de 50 duidt de inkoopmanagersindex op groei, daaronder wijst de index op krimp.

De index voor de dienstensector kwam uit op 52,2 tegen een stand van 51,6 in november. Hier gingen economen in doorsnee uit van een stand van 52,0.