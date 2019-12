Gepubliceerd op | Views: 429

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag hoger aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers zijn goedgemutst door de vrijdag aangekondigde handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten, vooral omdat met de deal veel onzekerheid verdween. Als onderdeel van de afspraken verlaagt Washington de tarieven terwijl Peking meer Amerikaanse landbouwproducten zal aankopen.

Exacte details ontbreken nog. Zo is nog niet duidelijk hoeveel landbouwproducten China zal gaan aanschaffen. Ook is niet duidelijk hoe snel de VS eerder opgelegde tarieven zal gaan afbouwen. In Azië was het beeld eerder op de dag gemengd. Beleggers leken her en der winsten te nemen. De beurs in Shanghai eindigde hoger, mede door de steun van een sterker dan verwachte groei van de Chinese industriële productie en de winkelverkopen.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,4 procent in de plus op 28.244 punten. De bredere S&P 500-index won 0,7 procent tot 3190 punten. Schermenbeurs Nasdaq dikte 0,7 procent aan tot 8798 punten.

Oprah Winfrey

Qua bedrijven in New York weet Boeing de aandacht op zich gericht. De vliegtuigmaker zou een tijdelijke productiestop van de gewraakte 737 MAX overwegen. Die kisten worden uit veiligheidsredenen al maanden aan de grond gehouden. Onduidelijk is nog altijd wanneer de vliegtuigen weer de lucht in mogen. Het aandeel Boeing zakte bijna 4 procent.

Verder staat afslankbedrijf WW International, voorheen bekend als Weight Watchers, in de schijnwerpers. Tv-persoonlijkheid Oprah Winfrey blijft tot zeker 2025 verbonden aan het bedrijf. Het aandeel WW International zag een plus van 2,6 procent.