ZWOLLE (AFN) - Een van de accountants die de cijfers van Imtech controleerde, mag drie maanden zijn beroep niet uitoefenen. Dat maakte de tuchtrechter voor accountants maandag bekend.

Imtech, dat een wereldwijde omzet haalde van 5 miljard euro, ging in 2015 failliet mede door boekhoudfraude bij de Duitse dochter en grote verlieslijdende projecten. Drie accountants van KPMG werden in september door de curatoren voor de accountantskamer gedaagd wegens gebrekkig onderzoek van de cijfers. Ook werden ongebruikelijke transacties die mogelijk duiden op fraude niet onderzocht door de accountants.

Twee accountants onderzochten de boeken van de dochterbedrijven onzorgvuldig, oordeelde de tuchtrechter in Zwolle. Ze waren onvoldoende kritisch over bevindingen van andere accountants en negeerden signalen dat er iets mis was. Een tweede accountant is voor een maand doorgehaald. De derde accountant bewaakte de kwaliteit van de controles. Hij is berispt. Een doorhaling is de zwaarste maatregel die de accountantskamer op kan leggen.