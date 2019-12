Ajax treft Getafe in Europa League

Gepubliceerd op | Views: 1.169 | Onderwerpen: Europa

NYON (AFN) - Ajax neemt het in de eerste knock-outronde van de Europa League op tegen Getafe. De landskampioen werd maandag bij de loting op het hoofdkantoor van de Europese voetbalbond UEFA in Nyon gekoppeld aan de huidige nummer 4 van de Spaanse competitie. Getafe staat 5 punten achter op FC Barcelona en Real Madrid.

De club uit een voorstad van Madrid eindigde vorig seizoen op de vijfde plaats in La Liga. Getafe kwalificeerde zich als nummer 2 van groep C voor de knock-outfase van de Europa League. Ajax eindigde door de nederlaag vorige week tegen Valencia in de Champions League op de derde plek in de groep en vervolgt het Europese seizoen daardoor een niveau lager.

De eerste wedstrijd is op donderdag 20 februari, de return een week later. De finale wordt op 27 mei in de Poolse stad Gdansk gespeeld.