DNB: groeitempo economie gaat verder omlaag

Een voorspelling uit een glazen bol die nog beslagen is. Door veel personeelstekort in veel sectoren is het maar goed dat er toch nog een beperkte groei zal blijven in de komende jaren. Als de inflatie dan relatief gaat oplopen is dat een mooi moment om de rente te verhogen waardoor veel problemen weer kleiner worden (pensioenen, spaargeld, banken) Hoera voor de mooie toekomst.