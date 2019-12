Reorganisatie VS kost Electrolux meer geld

Gepubliceerd op | Views: 312 | Onderwerpen: Verenigde Staten

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - De ingrepen die Electrolux in de VS wil doen, kosten de witgoedfabrikant meer geld dan waar in eerste instantie rekening mee werd gehouden. Het Zweedse bedrijf wil onder meer koel- en vriesfabrieken samenvoegen. De aanpassingen drukken het bedrijfsresultaat in het lopende kwartaal 70 miljoen dollar. Dat is fors meer dan de 25 miljoen dollar die eerder gecommuniceerd was. Naast de extra kosten drukt ook het afbouwen van voorraden bij een grote Amerikaanse klant de winst.

Electrolux, dat recent een grote reorganisatie aankondigde, zei dat het 250 miljoen dollar investeert in automatisering en digitalisering van een fabriek in South Carolina. Daarnaast wordt een fabriek in Minnesota gesloten. De overgang zorgt tijdelijk voor een capaciteitsbeperking, waarbij bepaalde leveringen aan klanten vertraagd zijn. De problemen moeten in de eerste helft van 2020 opgelost zijn.

Beleggers schrokken van de boodschap. Het aandeel verloor maandag in de vroege handel dik 10 procent aan waarde.