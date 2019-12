Flinke knauw voor industrie eurozone

Niemand heeft toch ooit gezegd dat de EU, meer welvaart zou brengen.

Het is alleen een eerste stap naar globaliseren.

De toename van diversiteit is toch een onbetaalbare vooruitgang in menselijk geluk.

Dat Nederlanders 6 jaar langer op een huis moeten wachten, hebben we hier toch graag voorover.

Het idee dat door onze opoffer gezindheid, over 20 jaar de temperatuur 0.0007 graden minder stijgt, is toch met geen goud te betalen.