Bedrijvigheid Duitse industrie neemt verder af

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de Duitse industrie is in december sterker afgenomen dan in de maand ervoor. Dat meldde onderzoeksbureau Markit op basis van voorlopige cijfers.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in Duitsland kwam uit op een stand van 43,4. Economen hadden in doorsnee rekening gehouden met een stand van 44,6. Een stand hoger dan 50 wijst op groei en daaronder op krimp. In november was de index uitgekomen op 44,1.

De Duitse dienstensector noteerde een stand van 52, volgens verwachting van de economen. De samengestelde index kwam uit op 49,4. Hier hadden economen een stand van 49,9 voorzien.

De bedrijvigheid in de Franse industrie nam minimaal toe met een stand van 50,3. Economen hadden door de bank genomen op een veel sterkere groei van 51,5 gerekend. de Franse dienstensector kwam uit op 52,4 tegen een verwachtte 52,1