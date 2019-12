Jefferies ziet het zitten in Vopak

Gepubliceerd op | Views: 383

AMSTERDAM (AFN) - Vopak is een aandeel om in de gaten te houden volgend jaar. Dat menen analisten van Jefferies die het tankopslagbedrijf op een lijstje van vijftien aandelen zetten die in 2020 hoge ogen kunnen gooien.

Daarbij keek Jefferies onder meer naar zaken als structurele groeikansen. Verder zijn er bedrijven gekozen die kunnen profiteren van China of van een verouderende bevolking, te goedkope Britse aandelen en gereorganiseerde bedrijven.

Jefferies selecteerde overigens ook vijf fondsen waarvan ze denken dat die een minder jaar tegemoet gaan. Die bedrijven hebben bijvoorbeeld veel blootstelling aan de Britse detailhandel of hebben problemen met regelgeving of de boekhouding.

Jefferies heeft een buy-advies voor Vopak. Het aandeel stond maandag na 10 minuten handelen bovenaan in de AEX met een plus van 3,2 procent op 48,85 euro.