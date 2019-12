Gepubliceerd op | Views: 976

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint maandag waarschijnlijk met winst aan de laatste volledige handelsweek van het jaar. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting hoger openen. Het voorlopige handelsakkoord dat de Verenigde Staten en China afgelopen vrijdag sloten blijft het sentiment op de beursvloeren ondersteunen.

China heeft afgelopen weekeinde de geplande extra heffingen op Amerikaanse producten opgeschort. Daarmee voldoet Peking aan een van de afspraken die China en de Verenigde Staten vrijdag zijn overeengekomen in de zogenoemde 'fase 1-handelsdeal', die een opmaat moet worden voor een breder handelsakkoord. President Donald Trump gaf aan dat onmiddellijk wordt begonnen met onderhandelingen over een 'fase 2-deal'.

Elders aan het handelsfront liet Wu Ken, de Chinese ambassadeur in Duitsland, weten dat zijn land met tegenmaatregelen komt als de Duitsers het Chinese techbedrijf Huawei uitsluiten als leverancier van apparatuur voor het 5G-netwerk. Dat besluit zou mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de Duitse auto-industrie die jaarlijks miljoenen auto's verkoopt in China.

Shell

Olie- en gasreus Shell heeft een belang van 49 procent genomen in de Australische ontwikkelaar van zonneparken ESCO Pacific. Daarmee vergrootte Shell zijn aanwezigheid in de energiesector in het land na de eerdere overname van elektriciteitsverkoper ERM Power.

Fastned mag op dertien snelweglocaties in België zijn snellaadstations gaan realiseren. Op dit moment heeft Fastned 114 stations operationeel in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Invesco

Invesco heeft zijn belang in metalenspecialist AMG meer dan gehalveerd. Dat komt naar voren uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Invesco heeft momenteel een kapitaalbelang en stemrecht van 3,92 procent in AMG. Dat was bij een eerdere melding nog 9,99 procent.

Investeringsdirecteur Anne de Jong vertrekt bij vastgoedbedrijf NSI. Hij maakt zijn termijn, die in april afloopt, nog vol. De Jong was sinds 2015 investeringsdirecteur bij NSI.

Koersen

De Europese beurzen sloten vrijdag hoger. De AEX-index klom 0,5 procent tot 602,86 punten en de MidKap steeg 0,4 procent tot 897,32 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt kregen er tot 1,1 procent bij. Wall Street bleef dicht bij huis. De Dow-Jonesindex eindigde vrijwel vlak op 28.135,38 punten. De brede S&P 500 won een fractie en techbeurs Nasdaq steeg 0,2 procent.

De euro was 1,1141 dollar waard tegen 1,1129 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 59,96 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 65,12 dollar per vat.