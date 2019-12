Aperam wil in 2050 CO2-neutraal zijn in Europa

Binnen 3 jaar gelooft er geen zinnig mens meer in die klimaar kolder.

In 2050 leest men er alleen nog over in de geschiedenis boekjes, hoe het volk opnieuw was bedrogen middels zogenaamde "linkse geleerden",

die ettelijke 10 tallen miljarden uit de gemeenschap wisten te zuigen.



Die halsen die nu weer in Madrid elkaar bevredigde met hun CO2 praatjes, hebben al nauwelijks aandacht meer.

De zich democraten noemende figuren moeten weer met een nieuw ramp scenario komen, dit was te ongeloofwaardig