Ingrediëntentak DuPont levert miljarden op

Gepubliceerd op | Views: 259

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - International Flavors & Fragrances (IFF) neemt de voedselingrediëntendivisie van DuPont over. Daarvoor betaalt het Amerikaanse bedrijf 26,2 miljard dollar, omgerekend is dat ruim 23,5 miljard euro.

IFF en de divisie van DuPont worden samengevoegd in een nieuw bedrijf. Daarvan krijgen de aandeelhouders van DuPont 55,4 procent in handen en de aandeelhouders van IFF de rest. Dat laatste bedrijf krijgt wel de meerderheid in het bestuur.

In de strijd om de DuPont-divisie troefde IFF het Ierse Kerry Group af.