Fastned zet stap in België

Onderwerpen: België

AMSTERDAM (AFN) - Fastned breidt met zijn snellaadstations uit in België. De onderneming mag op dertien snelweglocaties zijn snellaadstations gaan realiseren. De locaties zijn onderdeel van een samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om snelwegparkeerplaatsen in Vlaanderen van snellaadstations te voorzien.

De toestemming die AWV voor de locaties heeft verleend is geldig voor een periode van 15 jaar. Fastned-baas Michiel Langezaal is blij dat Fastned nu ook in België direct aan de snelweg snellaadstations gaat bouwen.

Op dit moment heeft Fastned 114 stations operationeel in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De dertien te realiseren laadstations bevinden zich in de Belgische provincies Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen.