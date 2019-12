Boeing overweegt productiestop 737 MAX

Gepubliceerd op | Views: 896 | Onderwerpen: luchtvaart

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - Vliegtuigmaker Boeing overweegt de productie van het gewraakte toestel 737 MAX tijdelijk te stoppen. Nog altijd is niet duidelijk wanneer de vliegtuigen weer de lucht in mogen van luchtvaartautoriteiten. Volgens verschillende berichten zal dit pas na januari volgend jaar zijn. Naast een productiestop wordt naar verluidt gesproken over een verlaging van de fabricage.

De toestellen worden wereldwijd om veiligheidsredenen aan de grond gehouden na twee crashes in korte tijd. Door een softwarefout werden de neuzen van het toestel naar beneden geduwd. Boeing is bezig met een update. De aanpassingen aan het toestel moeten door alle betrokken luchtvaartautoriteiten worden goedgekeurd.

De 737 MAX is het bestverkopende vliegtuig van Boeing. Een beslissing over het inperken van de productie wordt later op maandag verwacht.