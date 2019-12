Nikkei lager door winstnemingen

Gepubliceerd op | Views: 566

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is maandag met een klein verlies begonnen aan de nieuwe week. Beleggers namen wat winst na de sterke koersstijgingen afgelopen vrijdag die werden veroorzaakt door de voorlopige handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Deze zogenoemde 'fase 1-handelsdeal' moet de opmaat worden voor een breder handelsakkoord tussen de twee economische grootmachten.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,3 procent lager op 23.952,35 punten. Afgelopen vrijdag won de Japanse hoofdindex nog 2,6 procent. De farmaceutische bedrijven behoorden tot de sterkste dalers. Sumitomo Dainippon Pharma en Daiichi Sankyo verloren respectievelijk 3,2 en 3 procent. Staalconcern Kobe Steel leverde 2,5 procent in. Internetbedrijf Z Holdings, het voormalige Yahoo Japan, maakte deel uit van de kopgroep met een winst van 3,2 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent hoger. De stemming werd gesteund door een sterker dan verwachte groei van de Chinese industriële productie en de winkelverkopen in november. In Hongkong stond de Hang Seng-index 0,4 procent in de min en de Kospi in Seoul daalde 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney was een uitblinker en sloot 1,6 procent in de plus.