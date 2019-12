Investeringsdirecteur vertrekt bij NSI

Gepubliceerd op | Views: 359

HOOFDDORP (AFN) - Investeringsdirecteur Anne de Jong vertrekt bij vastgoedbedrijf NSI. Hij maakt zijn termijn, die in april afloopt, nog vol. Daarna wil hij "een nieuwe fase in zijn loopbaan in".

De Jong was sinds 2015 investeringsdirecteur bij NSI. Volgens hem is het bedrijf in de afgelopen jaren geprofessionaliseerd.