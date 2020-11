Biden bespreekt Amerikaanse economie met top bedrijfsleven

Beroep op lokale overheden en privésector



. "De rest moet door lokale overheden worden opgehoest, die dan steun moeten vinden bij privé-ondernemers. Het komt erop neer dat voor elke dollar die de federale overheid investeert 6,5 dollar moet bijgepast worden door staten, steden of de privésector. Dat zit er niet meteen in. Bovendien zitten die lokale overheden op droog zaad."



Erik Buyst, hoogleraar economische geschiedenis aan de KULeuven,

"Eigenlijk moeten we wachten op de volgende economische inzinking over enkele jaren. Dan zou zo’n programma een goede zaak zijn", zegt Buyst. Al vraagt hij zich ook af of het plan wel gaat werken, omdat het zo afhankelijk is van privé-investeerders en lokale overheden. "Er moeten heel veel partners inspringen. Het is een hele zware gok.