Prosus: goede resultaten in eerste helft gebroken boekjaar

AMSTERDAM (AFN) - De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar naar eigen zeggen goede resultaten behaald ondanks de coronacrisis. Het bedrijf zegt dat de kernwinst per aandeel in de periode tot eind september met 23,8 tot 30,5 procent zal toenemen.

Dat komt neer op een toename van de kernwinst (core headline earnings) met 25 tot 32 dollarcent per aandeel. Prosus en moederbedrijf Naspers komen op maandag 23 november met volledige cijfers naar buiten.

Prosus wijst op de aanhoudende groei van de activiteiten op het gebied van e-commerce en sterke prestaties bij het Chinese Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft. Prosus zegt last te hebben gehad van de coronacrisis, met name in landen met lockdowns. Maar er was ook een sterk herstel toen de maatregelen werden versoepeld. Het bedrijf zegt verder dat de voorspelbaarheid lastig blijft, maar dat zal verder worden geprofiteerd van groei van e-commerce.