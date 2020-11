Bedrijvigheid industrie New York groeit minder sterk

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De industrie in en rond New York groeit in november duidelijk minder sterk dan een maand eerder. Dat maakte de Federal Reserve Bank van New York bekend.

De zogeheten Empire State-index, die de bedrijvigheid weerspiegelt, komt voor deze maand uit op plus 6,3 tegen plus 10,5 in oktober. Een stand lager dan 0 wijst op krimp van de industrie, daarboven is sprake van groei. Economen voorzagen voor deze maand gemiddeld een stand van plus 13,8.