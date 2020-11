Flinke plussen voor beurzen Europa

quote: Pavlov44 schreef op 16 november 2020 17:31:

De winstnemingen komen als het grootkapitaal weer besluit dat "de zorgen over het coronavirus namen weer de overhand", "beleggers maakten zich zorgen over het toenemende aantal besmettingen", "de vrees voor een nieuwe lockdown boezemden de markten angst in" --- lijkt me logisch allemaal! Eens in de paar weken wordt de richting omgekeerd, tis niet voor niks dat de grote banken allemaal dikke winst maken deze tijd, tis nu wachten op een vals signaal naar boven om weer te gaan dalen, kan inderdaad niet lang meer duren.

Het zal naar beneden gaan alleen denk ik niet eerder dan begin januari 2021. Deze week kabbelt het nog wat voort ivm expiratiedatum van de maandopties. December is de maand dat fondsbeheerders aan windowdressing gaan doen dua de winnaars van 2020 zullen nog wat stijgen. Pas in januari komt een flinke correctie (is mijn mening). Het zal niet de eerste keer zijn dat in januari een klapje naar beneden komt.Ik praat niet naar mijn positie aangezien ik zowel long als short zit.O ja, om even over na te denken.... Zie artikel vandaag op business insider met de mening van Jeremy Grantham.