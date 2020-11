'Wall Street staat voor hoger begin van de week'

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen gaan maandag naar verwachting hoger openen. Beleggers op Wall Street lijken erg in hun nopjes met positief vaccinnieuws van farmaceut Moderna. Daarnaast verwerkten de markten een reeks van gunstige macro-economische cijfers uit China en Japan en het nieuws over een groot handelspact in de Aziatische regio.

Een coronavaccin van Moderna is volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 94,5 procent effectief bij het voorkomen van een besmetting met het coronavirus. Dat wordt op de financiële markten als zeer hoopgevend nieuws beschouwd voor bedrijven die erg veel schade ondervinden van de coronacrisis. Waarschijnlijk zullen luchtvaart- en cruiseaandelen hierop bewegen. Ook lijkt het aandeel Moderna zelf flink hoger te gaan openen.

Bij de bedrijven trekken ook vleeswerker Tyson Foods, de Chinese webwinkel JD.com en matrassenverkoper Casper Sleep, die elk een kijkje in de boeken hebben gegeven, de aandacht. Daarnaast kondigde doe-het-zelfketen Home Depot aan distributeur van bouwproducten HD Supply over te nemen voor meer dan 9 miljard dollar.

PNC Financial Services kwam eveneens met overnamenieuws. De Spaanse bank BBVA verkoopt zijn activiteiten in de Verenigde Staten aan deze Amerikaanse branchegenoot voor bijna 12 miljard dollar. Supermarktconcern Walmart deed juist activiteiten van de hand. Het merendeel van het belang in de Japanse keten Seiyo wordt verkocht aan investeerder KKR en de Japanse elektronicaverkoper Rakuten. Met de deal is omgerekend 1,6 miljard dollar gemoeid.

Trump geeft een beetje toe

Ook blijft de blik gericht op de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump leek zondag op Twitter voor het eerst voorzichtig toe te geven dat zijn rivaal Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen. Trump voegde er echter gelijk aan toe dat de overwinning van Biden het gevolg is van gepleegde fraude bij de Amerikaanse stembusgang.

De onrustige politieke situatie heeft ook gevolgen voor de economie, vrezen sommige economen. Een ‘verdeeld Washington’ en een sterk toenemend aantal coronavirusinfecties in de VS zetten volgens kenners van obligatiebelegger Pimco bijvoorbeeld een rem op het economisch herstel in het vierde kwartaal van 2020 en begin 2021.

De graadmeters in New York zijn vrijdag ook al met winst geëindigd, waarmee de koersverliezen van een dag eerder werden weggepoetst. Entertainment- en mediaconcern Walt Disney en de maker van netwerkapparatuur Cisco Systems stonden toen in de schijnwerpers na publicatie van cijfers. De Dow-Jonesindex sloot 1,4 procent hoger op 29.479,81 punten. De brede S&P 500 klom 1,4 procent tot 3585,15 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,9 procent tot 11.937,84 punten.