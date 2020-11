Fugro sluit samenwerking in Japan

LEIDSCHENDAM (AFN) - Bodemonderzoeker Fugro gaat samen met NYK Group geotechnische diensten op zee aanbieden in Japan. Zo hopen de bedrijven te profiteren van de opkomst van offshore windparken in Japan. Daarvoor is waarschijnlijk veel onderzoekswerk nodig.

"Offshore windontwikkelingen in Japan versnellen, en deze samenwerking met NYK positioneert Fugro in de voorhoede van deze ontwikkelingen", laat de onderneming weten. Over de samenwerking zijn geen financiële details naar buiten gebracht.