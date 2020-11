Gelukkig doen wij het veel beter in Der Niederlande, DNB hoeft niet te waarschuwen, knot zal eerder hinten op "onverwacht, significante groei"



Morgen wordt alle weer soepeler in ons landje waar de ons omringende landen zwaarder gaan ingrijpen, verschil moet er wezen.

Maar! wie het laatst lacht lacht het best.



*Is het nou Die oder Der?