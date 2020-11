Bundesbank waarschuwt voor slecht vierde kwartaal Duitse economie

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse economie dreigt in het vierde kwartaal te stagneren of zelfs te krimpen. Daarvoor waarschuwt de Bundesbank. Volgens de Duitse centrale bank wegen nieuwe beperkingsmaatregelen om het coronavirus in te dammen zwaar op het economisch herstel in het land.

Hoewel de binnenlandse beperkingen vooralsnog minder ingrijpend zijn en meer gericht zijn op horeca en vrijetijdsactiviteiten dan in het voorjaar, lijdt de export volgens een nieuw maandelijks rapport van de Bundesbank onder een heropleving van het virus in heel Europa. Wel verwacht de instelling dat de klap voor de economie minder ernstig zal zijn dan na de lockdown in maart en april. Concrete cijfers werden niet genoemd.

Inmiddels is er wel weer een daling te zien in het aantal coronabesmettingen in Duitsland. Dat daalde afgelopen etmaal voor de derde dag op rij. De Duitse regering lijkt desondanks de bestaande coronabeperkingen aan te willen scherpen. Naar verluidt legt bondskanselier Angela Merkel de strengere maatregelen maandag voor aan de premiers van de deelstaten. Kinderen en jongeren moeten worden aangemoedigd om met maar een vaste vriend af te spreken. Thuis afspreken met vrienden en kennissen wordt naar verwachting beperkt tot één vast huishouden.