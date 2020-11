Beurswaarde Air France-KLM schiet omhoog na vaccinnieuws

Vaccin? Pfff zie quote:"Het type coronavirus dat nu in de VS huishoudt, is een variant van het virus dat vanuit Wuhan de wereld is overgegaan.Door dit soort mutaties bestaat de kans dat het covid-19-vaccin het griepvaccin achternagaat. Een vaccin moet dan jaarlijks worden aangepast aan de nieuwste virusversie. “Daarmee hobbel je dus altijd achter het virus aan.” Het is gewoon een politiek keuzemoment lijkt het wel, om nu in deze fase zo positief te berichten alsof het 90% effectief werkt. De media brengt het veel te positief, en de vraag bestaat ook zijn er wel genoeg mensen die het vaccin durven/willen nemen.De media maken schattingen alsof zo'n 3/4 van de bevolking het vaccin wel wil nemen. Hier wordt nu al sterk aan getwijfeld en men mag blij zijn als die bereidwilligheid op ca. de helft gaat uitkomen.Een gemuteerd griepvirus zorgde in de winter van 2017-2018 voor zo’n 6000 extra doden. Van oktober tot december 2017 waren mensen via de griepprik behoorlijk beschermd, maar in januari stak een gemuteerde versie de kop op waartegen de griepprik geen afdoende bescherming bood. Daarna overleden er meer mensen aan de griep.Virussen kunnen zelf niet overleven, daarvoor hebben ze gastheren nodig. Om de kans te vergroten dat ze kunnen overspringen van de ene gastheer naar de andere veranderen ze zichzelf voortdurend."