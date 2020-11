Beurswaarde Air France-KLM schiet omhoog na vaccinnieuws

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Air France-KLM is op de beurs in Amsterdam maandagmiddag zo'n 14 procent omhoog geschoten. Beleggers reageren enthousiast op positief nieuws over een coronavaccin van farmaceut Moderna. Ook winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield, onder meer bekend van de grote Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, werd in korte tijd flink meer waard.

Een coronavaccin van Moderna is volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 94,5 procent effectief bij het voorkomen van een besmetting met het coronavirus. Dat wordt op de financiële markten als zeer hoopgevend nieuws beschouwd voor bedrijven die erg veel schade ondervinden van de coronacrisis.

Concurrent Pfizer meldde vorige week al dat zijn potentiële vaccin 90 procent effectief is. Toen gingen de beursgraadmeters over de gehele linie flink omhoog en won Air France KLM wel een kwart aan waarde. Zo sterk is de koersreactie dit keer niet. De Amsterdamse AEX-index noteerde rond 13.30 uur 1 procent in de plus op 602,75 punten. De MidKap won 2,5 procent tot 880,71 punten. De belangrijkste graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 2,3 procent.