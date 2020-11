Unibail koploper in groene AEX

quote: Beursplein 5 schreef op 16 november 2020 09:33:

[...]



U weet wat er met INTU gebeurd is?



Beleggers kunnen ook Shell of KPN kopen.



Aandelen als Unibail zijn riskant. De schuld is ruim 27 miljard euro, terwijl de taxatiewaardes steeds verder afnemen.



[...]U weet wat er met INTU gebeurd is?Beleggers kunnen ook Shell of KPN kopen.Aandelen als Unibail zijn riskant. De schuld is ruim 27 miljard euro, terwijl de taxatiewaardes steeds verder afnemen.

Hier ga je weer BP 5.heb dan maar op NIET OK gedrukt.Je posts zijn ogenschijnlijk te onschuldig voor niet OK maar alles bij elkaar opgeteld met de vorige X maal dat je deze onzin vergelijking post die al meermaals is uitgelegd als zijnde complete onzin wordt het tijd voor maatregelen.Wees blij als het bij NIET OK blijft want ik verzoek anders hoogst persoonlijk om een onderzoek op MAR niveau.Onlangs nog zo een cursus moeten doen dus dan ook maar meteen in praktijk gaan toepassen en de mij wel bekende poppetjes en route aan het werk zetten.Overigens verwacht ik daar ook zelf helemaal niks van dat daar uit komt net als elk verzoek wat ik in het verleden bij de AFM heb neergegooid hoe uitgebreid en vol bewijs dan ook.Ook de AFM is er alleen maar voor de grote partijen die overal mee weg komen en om af en toe te laten zien aan particulieren alsof er daadwerkelijk wat is wat iets doet aan alle rotheid in het systeem.