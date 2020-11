AEX opent met winst, Unibail klimt ruim 5 procent

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen hoger aan de nieuwe handelsweek. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen rond de virusuitbraak in de gaten, na het positieve nieuws over een coronavaccin afgelopen week. Daarnaast verwerkten de markten en reeks van gunstige macro-economische cijfers uit China en Japan en het nieuws over een groot handelspact in de Aziatische regio.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent in de plus op 599,88 punten. De MidKap klom 1 procent tot 867,99 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,9 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield won dik 5 procent bij de hoofdfondsen in Amsterdam. Het winkelvastgoedfonds moet binnenkort mogelijk op zoek naar een nieuwe topman en financieel directeur. Volgens de Franse krant Le Journal Du Dimanche lijkt de positie van de huidige top van het bedrijf onhoudbaar geworden doordat de aandeelhouders geen groen licht gaven voor de geplande aandelenemissie ter waarde van 3,5 miljard euro. Vrijdag trad president-commissaris Colin Dyer al terug.