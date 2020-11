'Positief dat PostNL organisatie verder stroomlijnt'

AMSTERDAM (AFN) - PostNL heeft weer een nieuwe stap gezet in zijn streven om zich meer op de Benelux te richten. Dat stellen analisten van KBC Securities over de verkoop van het volledige belang in de voormalige Italiaanse dochter Nexive. Volgens de marktvorsers is het positief dat PostNL erin slaagt om de eigen organisatie verder te stroomlijnen.

De grootste logistieke dienstverlener van Italië, Poste Italiane, neemt Nexive in zijn geheel over. Dat betekent concreet dat een belang van 20 procent dat PostNL nog bezat en de 80 procent van Nexive dat deze zomer door PostNL al was verkocht aan het Duitse Mutares, overgaan naar de nieuwe eigenaar. Poste Italiane meldde dat de partijen overeen zijn gekomen dat aan Nexive een prijskaartje hangt van 60 miljoen euro, maar dat de uiteindelijke prijs na afronding van de deal begin volgend jaar bekend wordt gemaakt.

KBC handhaaft zijn buy-advies voor PostNL, met een koersdoel van 3,40 euro. Het aandeel PostNL noteerde maandagochtend kort na opening van de Amsterdamse beurs 1,6 procent hoger op 2,73 euro.