Dutch Star Companies Two 19 november naar de beurs

AMSTERDAM (AFN) - Dutch Star Companies Two (DSCT) maakt op 19 november zijn debuut op het Damrak. Het investeringsvehikel wil net als met voorganger Dutch Star Companies One (DSCO) een privaat bedrijf naar het Damrak helpen en verwacht voor 60 miljoen tot 110 miljoen euro op te halen met zijn beursgang.

De investeerder hoopt binnen twee jaar een minderheidsbelang te verwerven in een bedrijf dat zijn hoofdactiviteiten bij voorkeur in Nederland heeft. Sinds de bekendmaking van de plannen, is er volgens de initiatiefnemers "aanzienlijke belangstelling" van beleggers.

Het genoteerde investeringsvehikel wordt geleid door voormalig Delta Lloyd-topman Niek Hoek, oud-SHV-topman Stephan Nanninga en Gerbrand ter Brugge namens Oaklins Nederland.

Spac

DSCO fuseerde in februari met techbedrijf CM.com dat de notering als het ware overnam. Ook DSCT is een zogenoemde 'special purpose acquisition company', ook wel een 'spac' genoemd.

De stukken DSCT worden voor 60 euro per stuk in de markt gezet. Het aanbod zal minstens 1 miljoen eenheden zijn, tot een maximum van ruim 1,8 miljoen eenheden. Elk bestaan uit zes aandelen en zes warrants. De zes aandelen en drie van de warrants zullen worden uitgegeven op de afwikkelingsdatum. Dat is op 23 november. De overige warrants zullen kort na de voltooiing van de bedrijfscombinatie worden uitgegeven.

Het aanbod bestaat uit onderhandse plaatsingen aan bepaalde institutionele beleggers in verschillende rechtsgebieden, waaronder Nederland. Volgens DSCT is het prospectus goedgekeurd door toezichthouder AFM.