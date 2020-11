Italiaanse betalingsverwerker Nexi koopt Deense concurrent Nets

MILAAN (AFN/BLOOMBERG) - De Italiaanse betalingsverwerker Nexi koopt zijn Deense betaalconcurrent Nets. Met de overname is 7,8 miljard euro gemoeid, waaronder 1,8 miljoen euro aan schulden, meldden de bedrijven in een gezamenlijk bericht.

De aandeelhouders van Nets krijgen 406,6 miljoen euro aan nieuwe Nexi-aandelen. Daarmee krijgen zij 39 procent van het bedrijf in handen. Met de overname breidt Nexi verder uit in Europa. Het Italiaanse bedrijf opereert al in onder meer Duitsland en Scandinavië.

De overname volgt een maand nadat Nexi de eveneens Italiaanse betalingsverwerker SIA voor een recordbedrag van 4,6 miljard euro overnam. Door die samenvoeging is Nexi nu een van de grootste betalingsverwerkers van Europa. Nexi heeft een belang van 70 procent in SIA. Als de deal tussen SIA en Nexi is afgerond, daalt het belang dat Nets in Nexi heeft van 39 naar 31 procent.