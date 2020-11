'Damrak begint week met winst'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal maandag naar verwachting met winst beginnen aan de nieuwe handelsweek. Ook elders in Europa lijken de beurzen hoger te openen. Beleggers houden vooral de ontwikkelingen rond de virusuitbraak in de gaten, na het positieve nieuws over een coronavaccin afgelopen week. Daarnaast verwerken de markten een reeks van gunstige macro-economische cijfers uit China en Japan en het nieuws over een groot handelspact in de Aziatische regio.

Ook blijft de blik gericht op de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump leek zondag op Twitter voor het eerst voorzichtig toe te geven dat zijn rivaal Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen. Trump voegde er echter gelijk aan toe dat de overwinning van Biden het gevolg is van gepleegde fraude bij de Amerikaanse stembusgang.

Op het Damrak blijft Unibail-Rodamco-Westfield in de schijnwerpers staan. Het winkelvastgoedfonds moet binnenkort mogelijk op zoek naar een nieuwe topman en financieel directeur. Volgens de Franse krant Le Journal Du Dimanche lijkt de positie van de huidige top van het bedrijf onhoudbaar geworden doordat de aandeelhouders geen groen licht gaven voor de geplande aandelenemissie ter waarde van 3,5 miljard euro. Vrijdag trad president-commissaris Colin Dyer al terug.

ASML

Ook ASML staat in het nieuws. De Taiwanese chipmaker TSMC heeft naar verluidt ten minste dertien EUV-machines besteld bij de chipmachinefabrikant. Dit meldde het Taiwanese vakmedium DigiTimes op basis van bronnen uit de branche. Zelf doet de onderneming doorgaans nooit uitspraken over specifieke bestellingen. TSMC is al langer een grote klant van ASML.

PostNL liet weten zijn belang van 20 procent in de voormalige Italiaanse dochter Nexive te hebben verkocht. Poste Italiane, de grootste logistieke dienstverlener van Italië, neemt Nexive in zijn geheel over. Afgelopen zomer verkocht PostNL al 80 procent van Nexive aan het Duitse Mutares. Dat belang gaat ook over naar de nieuwe eigenaar.

Koersen

De Aziatische aandelenbeurzen begonnen maandag met stevige winsten. Beleggers reageerden positief op de handelsdeal die China en veertien andere landen in Azië en de Stille Oceaan zondag hebben gesloten. Het pact heeft als doel om een vrijhandelszone te creëren tussen onder meer China, Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland. De Nikkei in Tokio sloot 2,1 procent hoger onder aanvoering van de grote Japanse exportbedrijven.

De euro was 1,1850 dollar waard, tegenover 1,1823 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent tot 40,71 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 43,28 dollar per vat.