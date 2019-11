'Minder producten in kerstpakket'

Het bouwpensioenfonds en de aow,geven beiden geen kerstpakket en toch had ik van de week een schitterend vroeg kerstpakket,met mijn recykling bedrijf,ik voelde me de jonge moabitische weduwe,Ruth,op de akker van de rijke israelitische herenboer,Boaz,toen hij naar de aren lezende Ruth informeerde,zei hij tegen de maaiers;laat maar wat extra halmen vallen,zodat ze vanavond met dikke buit,naar haar oude schoonmoeder Naomi terug gaat,later trouwde de arme RUTH MET BOAZ,uit dat huwelijk werd de opa van de beroemde koning David geboren en daarmee kreeg de buitenlandse Ruth een zeer hoge ereplaats in israel,als een voormoeder van de HEILAND der wereld,zo gaat de HEMELSE VADER met buitenlanders om,die hun vertrouwen op HEM stellen!!

mijn boaz zorgde er voor,dat ik ondanks hoge kosten,toch nog een plukje besi kon kopen,onder de 33 euro!

Wie een beetje lezen heeft geleerd,kan zien,dat vele chipbedrijven,bij hun cijfers lidtekens hebben,van de kommer en kwel seizoenen,maar nu al beginnen op te veren en in de toekomst gouden bergen chippies naar zich toe zien komen en nu niet alleen;naturel,logic,maar ook paprika,geheugen en volgens josje gaan de krachtpatsers,helemaal mega presteren.

gisteren gaf mijn topspelertje al een voorproefje,wat er gaat gebeuren,als li en donaltje eindelijk,bij het kruisje gaan tekenen,mijn maxje stapte in zijn hondaatje,drukte het gas helemaal op de vloer en zette er de turbo bij;resultaat,mijn minieme weekwinstje,veranderde in een hele leuke plus!!

ook aperammetje,profiteerde van de positieve toon,in oost en in west,ondanks een ex dividend van 44 eurocent,sloot hij toch met een stuivertje winst,dat leek wel overtoom,zo snel!

Vandaag een oude medebroeder gaan begraven,ondanks dat we toch wel verschillend in de zaken van het geloof stonden,hadden we een schitterende gemeenschappelijke basis;beiden hadden we de verschijning van onze HEERE JEZUS lief gekregen,daardoor konden we toch heel goed met elkaar op schieten,boven zijn rouwkaart staat de prachtige bovenstemmer ps89;'k zal eeuwig zingen van GODS goedertierenheid!

morgen hopen we naast het ongelooflijk rijke WOORD,nog meer van die mooies te zingen!!

maandag hoop ik dat die toppertjes,nu eindelijk eens naar de kuip gaan en hun woorden in daden omgaan zetten,dan is 28000 punten nog maar een peulenschilletje,dan gaan we ook in europa hoog vliegen en wat denk je dat er dan met mijn lievelingetjes gaat gebeuren,die onder hele moeilijke omstandigheden,al verrassend goed wisten te presteren,mijn koersdoel; besi zeker bijkopen,indien mogelijk,zeker tot 40 euro,dan kan ik later het mooie dividend omzetten in turbo aperams!SJALOOM!!!