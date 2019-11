'Tata Steel IJmuiden niet meer toonaangevend'

Gepubliceerd op | Views: 380 | Onderwerpen: staal

IJMUIDEN (AFN) - Het voormalige Hoogovens in IJmuiden presteert niet zoals het zou moeten. Dat stelt topman Henrik Adam van Tata Steel Europe dat eigenaar is van wat tegenwoordig Tata Steel IJmuiden heet. De topman reageert in het FD op een brief van de ondernemingsraad dat Nederlands personeel niet mag opdraaien voor problemen van de staalfabrikant in het Verenigd Koninkrijk.

"Deze locatie heeft nog nooit een pond, een euro of een gulden betaald om verliezen af te dekken in het Verenigd Koninkrijk. Dat is juridisch verboden", zegt Adam die sinds deze zomer aan het roer staat van de Europese tak. "IJmuiden was toonaangevend, kan toonaangevend zijn en moet dat ook zijn. Dat zijn we nu niet", zegt hij tegen de krant. "Als het om prestaties gaat, was IJmuiden een referentiepunt in Europa. We zijn die positie kwijt."

Volgens het FD moet de locatie in IJmuiden zich schrap zetten voor een grote sanering. Hoeveel banen zullen verdwijnen, daar wil Adam zich niet over uitlaten.

Diverse media meldden vorige maand op basis van gelekte documenten dat Tata Steel Europe in totaal 830 miljoen euro moet besparen. Dat ontkent Adam. "In dit bedrag herkennen wij ons niet", zegt de topman.