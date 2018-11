Wall Street omhoog, AEX maandag weer omlaag.Ba roept het al het hele jaar, is erg tegengevallen omdat we zelfs 574 hebben aangetikt, dat had hij dan ook helemaal niet verwacht, maar zeer snel verwacht hij nu een scherpe verdere daling. Je moet toch wel lef hebben als je zo blijft volharden in jou preek. Dan liever Royce; die wil nog wel eens van dag tot dag veranderen in zijn mening. Trouwens, ook meestal geen touw aan vast te knopen.