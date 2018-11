Licht herstel Wall Street door handelshoop

Gepubliceerd op | Views: 238

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York poetsten vrijdag de verliezen van eerder op de dag deels weg. De handel kreeg enige steun van opmerkingen van president Donald Trump dat China een handelsdeal wil sluiten en dat mogelijk kan worden afgezien van verdere importheffingen op Chinese goederen. Chipbedrijf Nvidia had een zeer slechte dag door tegenvallende cijfers en verwachtingen.

De Dow-Jonesindex noteerde in de tussentijdse handel 0,3 procent hoger op 25.358 punten. De brede S&P 500 steeg licht tot 2730 punten. De technologiebeurs Nasdaq leverde 0,5 procent in tot 7221 punten.

Trump zei dat China een vrij volledige lijst met handelsvoorstellen heeft opgesteld, al is die nog niet helemaal compleet. Trump heeft later deze maand een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping op de G20-bijeenkomst in Argentinië. Trump had al eerder laten weten dan graag tot een handelsakkoord te willen komen met de Chinezen.

Chips

Nvidia ging ruim 19 procent onderuit. Het concern dat ook grafische kaarten maakt, kwam donderdag nabeurs met prognoses voor het lopende kwartaal die veel zwakker waren dan verwacht, mede door een sterk afgenomen vraag naar chips voor het delven van cryptomunten. Branchegenoot AMD had het ook lastig met een min van 6 procent.

Warenhuisketen Nordstrom kreeg een verlies van bijna 15 procent aan de broek. De resultaten en vooruitzichten vielen slecht bij beleggers.

General Electric

Viacom (plus 4 procent) kwam eveneens met cijfers naar buiten. Het film- en televisiebedrijf boekte in het afgelopen kwartaal een hogere omzet dan verwacht, geholpen door goede prestaties van filmstudio Paramount. De nettowinst viel daarentegen lager uit.

Industrieel concern General Electric (GE) leverde 2,6 procent in. GE heeft voor 1,5 miljard dollar een portfolio van lease-overeenkomsten voor apparatuur in de gezondheidszorg verkocht aan een investeerder. Het Canadese technologiebedrijf BlackBerry, dat ook een notering heeft in New York, wil digitaal beveiliger Cylance inlijven. BlackBerry steeg 0,7 procent.

De euro was 1,1417 dollar waard, tegen 1,1407 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie was vrijwel vlak op 56,46 dollar. Brentolie klom 0,2 procent tot 66,75 dollar per vat.