Trump: China wil handelsdeal met VS

WASHINGTON (AFN/RTR/BLOOMBERG) - China wil een handelsdeal sluiten met de Verenigde Staten, waardoor mogelijk kan worden afgezien van verdere Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen. Dat heeft president Donald Trump gezegd.

Trump zei dat China een vrij volledige lijst met 142 handelsvoorstellen heeft opgesteld, al is die nog niet helemaal compleet. Er missen nog vier of vijf grote zaken, aldus de president op een persconferentie in Washington. ,,China wil een deal sluiten en ze hebben een lijst met dingen gestuurd over wat ze bereid zijn te doen. Het is een lange lijst en nog niet helemaal acceptabel voor mij. Maar ik denk dat we het extreem goed doen wat betreft China.''

Trump heeft later deze maand een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping op de G20-bijeenkomst in Argentinië. Trump had al eerder laten weten dan graag tot een handelsakkoord te willen komen met de Chinezen. Overigens zei de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross op donderdag nog dat de ontmoeting van Trump en Xi naar alle waarschijnlijkheid niet tot een doorbraak in het handelsconflict zal leiden.

De VS en China hebben wederzijds importheffingen opgelegd. Trump beklaagde zich lange tijd over het handelstekort dat de VS hebben met China. Ook heeft hij China beschuldigd van oneerlijke handelspraktijken.