Ja, helaas is accell op niveau fietsenmaker blijven hangen. Ze waren nr 1 op fiets met hulpmotor, nr 1 op fiets met elektro, daarna marketingtechnisch volledig de boot gemist t.o.v. Stella (een merk uit het niets) en andere aanbieders. Tegenwoordig telt het behaalde resultaat uit het verleden niet meer maar een ruim reclamebudget wel. Een fietsenbouwer is tegenwoordig een slimme onderdeleninkoper die iets maakt van diezelfde onderdelen die een A merk koopt maar dan beter in de markt zet. Serieus jammer voor de voormalige echte Hollandsche fietsindustrie.