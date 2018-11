Viacom doet goede zaken met bioscoophits

Gepubliceerd op | Views: 221

NEW YORK (AFN) - Film- en televisieconcern Viacom heeft het afgelopen kwartaal volop geprofiteerd van zijn filmstudio Paramount. Bioscoophits als Mission: Impossible - Fallout en A Quiet Place brachten veel geld in het laatje. Daardoor behaalde het mediabedrijf over de gehele linie een hogere omzet.

Viacom zette in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van bijna 3,5 miljard dollar in de boeken. Dat is een stijging van 5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De opbrengsten uit bioscoopfilms verdrievoudigden, waardoor de omzet van de gehele filmtak met een kwart toenam.

De televisietak van Viacom, onder meer eigenaar van MTV en Nickelodeon, had te maken met een lagere omzet door dalende reclame-inkomsten. Wel verdiende het bedrijf meer aan vergoedingen voor het vertonen van tv-shows door betaalde tv- en streamingdiensten als Netflix. De nettowinst daalde op jaarbasis met 43 procent tot 386 miljoen euro.